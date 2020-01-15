Тампа, США, , 08:47 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В первом периоде хоккеисты «Лос-Анджелеса» вышли вперёд на две шайбы, отличились Джефф Картер и Кайл Клиффорд. «Тампе» удалось отыграться благодаря голам Алекса Киллорна и Стивена Стэмкоса.

В третьем периоде «Кингз» снова оказались впереди после гола Дастина Брауна. Однако за минуту до конца российский форвард Никита Кучеров сравнял счёт при составах «6 на 5».

Победитель матча определился в серии буллитов. Решающий бросок исполнил форвард «Тампы» Стивен Стэмкос.

На сегодняшний день «Тампа» занимает шестое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 60 очков после 46 матчей. «Лос-Анджелес» идёт на 28-м месте с 41 очко после 48 игр.

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