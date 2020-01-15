Питтсбург, США, , 08:32 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Питтсбурга» российский нападающий Евгений Малкин забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Также по голу забили Джаред Макканн, Брайан Раст, Сидни Кросби, Доминик Симон и Алекс Гальченюк.

В составе «Миннесоты» дублем отметился форвард Зак Паризе, один гол забил Маркус Фолиньо.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей. «Миннесота» идёт на 25-м месте с 46 очками после 46 игр.

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