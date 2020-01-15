Лондон, , 08:21 — REGNUM 15 января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия) в рамках второго матча 3-го раунда Кубка Англии сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Тоттенхэм» и «Мидлсбро». Противостояние завершилось минимальной победой «шпор».

Гол Джованни Ло Чельсо на 2-й минуте стал для 23-летнего аргентинского полузащитника вторым в сезоне во всех турнирах (1 — Лига Чемпионов, 1 — Кубок Англии). Ло Чельсо выступает в «Тоттенхэме» на правах аренды из «Бетиса».

«Тоттенхэм» стал 5-й командой, вышедшей в 4-й раунд Кубка Англии после «Рединга», «Ковентри Сити», «Шрусбери Таун» и «Ньюкасла».

Статистика матча («Тоттенхэм"/"Мидлсбро»)

Удары 15/12

Удары в створ 4/4

Владение мячом 68%/32%

Фолы 13/8

Угловые 4/7

Составы на матч:

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Танганга, Вертонген, Санчес, Сесеньон, Винкс, Дайер, Ло Чельсо, Ламела, Эриксен, Моура.

Запас: Сон (↑ 61), Ворм, Алли (↑ 86), Фойт, Орье, Скипп, Киркин.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Мидлсбро»: Осорио, Фрай, Хоусон, Макнейр, Джонсон, Спенс, Клейтон, Уинга, Лиддл, Флетчер, Нмеча.

Запас: Бринн, Тавернир (↑ 74), Жестед (↑ 78), Сейвилл (↑ 57), Робертс, Вуд, Малли.

Главный тренер: Джонатан Вудгейт.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Забитые мячи: Джованни Ло Чельсо 2 — 1:0, Эрик Ламела 15 — 2:0, Джордж Сейвилл (Руди Жестед) 83 — 2:1.