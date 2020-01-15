Рим, , 08:20 — REGNUM 15 января на стадионе «Интернационале» в Милане (Италия) в рамках 1/8 финала Кубка Италии сезона 2019/20 был разыгран матч между командами «Интер» и «Кальяри». Игра завершилась уверенной победой хозяев.

Оформив дубль, Ромелу Лукаку забил 17-й и 18-й мячи в сезоне во всех турнирах на клубном уровне (14 — Серия А, 2 — Кубок Италии, 2 — Лига Чемпионов).

«Интер» стал четвертой командой, вышедшей в ¼ финала Кубка Италии после «Торино», «Наполи» и «Лацио».

Статистика матча («Интер"/"Кальяри»)

Удары 13/6

Удары в створ 10/3

Владение мячом 52%/48%

Фолы 13/14

Угловые 5/2

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккья, Шкриниар, Лацаро, Валеро, Димарко, Барелла, Брозович, Санчес, Лукаку.

Запас: де Врей, Мартинес, Сенси (↑ 70), Паделли, Эспозито (↑ 69), Пирола, Агуме, Бираги (↑ 78), Берни, Кандрева, Бастони.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Кальяри»: Ульсен, Пизакане, Ликояннис, Фараго, Валюкевич, Олива, Наингголан, Нандес, Ионицэ, Кастро, Черри.

Запас: Рафаэль, Рог (↑ 46), Чигарини, Педро (↑ 80), Бирса (↑ 80), Клаван, Краньо, Пеллегрини, Симеоне.

Главный тренер: Роландо Маран.

Желтые карточки: Ликояннис — 46, Годин — 65, Сенси — 90.

Забитые мячи: Ромелу Лукаку 1 — 1:0, Борха Валеро (Никола Барелла) 22 — 2:0, Ромелу Лукаку (Никола Барелла) 49 — 3:0, Крисчен Олива (Альберто Черри) 73 — 3:1, Андреа Раноккья (Кристиано Бираги) 81 — 4:1.