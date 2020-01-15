Лондон, , 08:19 — REGNUM 15 января на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле (Великобритания) в рамках Кубка Англии сезона 2019/20 был разыгран ответный матч 3-го раунда между коллективами «Ньюкасл» и «Рочдейл». Игра завершилась уверенной победой «сорок».

Гол 19-летнего Мэттью Бена Лонгстаффа на 20-й минуте стал для футболиста 3-м в сезоне на клубном уровне (2 — АПЛ, 1 — Кубок Англии).

«Ньюкасл» стал 4-й командой, из третьего раунда, вышедшей в 4-й раунд Кубка Англии после «Шрусбери Таун», «Ковентри Сити» и «Рединга».

Статистика матча («Ньюкасл"/"Рочдейл»)

Удары 16/13

Удары в створ 5/5

Владение мячом 64%/36%

Фолы 5/6

Угловые 5/5

Составы на матч:

«Ньюкасл»: Дарлоу, Ласселс, Ритчи, Крафт, Лежен, Хайден, Лонгстафф, Лонгстафф, Жоэлинтон, Алмирон, Атсу.

Запас: Кларк, Кэрролл (↑ 61), Шелви (↑ 69), Виллемс, Фернандес, Эллиот, Аллан (↑ 56).

Главный тренер: Стив Брюс.

«Рочдейл»: Санчес, Норрингтон-Дэвис, О’Коннелл, Уильямс, Мейтсон, Кемпс, Кеохан, Райан, Хендерсон, Вилбрахам.

Запас: Эндрю (↑ 79), Линч (↑ 46), Баа, Бредли, Гиллам, Тавареш (↑ 69), Брайрли.

Главный тренер: Брайан Барри-Мерфи.

Желтые карточки: Райан — 75, Аллан — 84, Виллиамс — 86.

Забитые мячи: Иан О’Коннелл (автогол) 17 — 1:0, Мэттью Лонгстафф (Мэтт Ритчи) 20 — 2:0, Мигель Алмирон (Карл Дарлоу) 26 — 3:0, Жоэлинтон (Томас Аллан) 82 — 4:0, Джордан Уильямс 86 — 4:1.