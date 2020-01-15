Якутск, , 07:27 — REGNUM Власти Якутии при содействии прокуратуры республики выплатили многомиллионные долги титулованным спортсменам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Прокуратурой было установлено, что спортсмены за занятые призовые места в 2017 году в различных соревнованиях, поощрения в общей сложности на 26 млн рублей получили лишь в 2018 году. За победы в 2018 году долг в 31 млн 425 тыс. рублей и вовсе был не оплачен в срок. То же самое касается и 2019 года.

«Причиной образовавшейся задолженности стала недостаточность бюджетного финансирования. Органами исполнительной власти республики своевременные меры в целях увеличения объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мер по социальной защите и поощрению спортсменов и тренеров не приняты», — пояснили в прокуратуре.

В адрес правительства Якутии было вынесено представление и уже в конце 2019 года задолженность перед спортсменами за 2018 год, а также за 2019 год — 19 млн 500 тыс. рублей была погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, минспорт Якутии с 2018 года не платил спортсменам за призовые места на соревнованиях. Без зарплат и поощрений за достижения остались 136 тренеров и спортсменов.