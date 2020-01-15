Ростов-на-Дону, , 00:12 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в новом сезоне заключит контракт с игроком сборной Франции Грас Заади. Соответствующая договорённость с титулованной спортсменкой уже достигнута, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

Уточняется, что разыгрывающая сборной Франции в настоящее время защищает клубные цвета французской команды «Мец». В составе национальной сборной гандболистка выигрывала чемпионаты мира и Европы, на Олимпиаде-2016 поднялась на вторую ступень пьедестала почёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно что ростовскую дружину Амброса Мартина покинет игрок сборной НидерландовЛоис Аббинг. В новом сезоне онапополнит состав датского «Оденсе».

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