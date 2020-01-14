Казань, , 20:34 — REGNUM В Казани на площадке Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма состоялось совещание, посвященное проведению в Казани спортивных игр СНГ. В нем приняли участие министр спорта РФ Павел Колобков, глава Татарии Рустам Минниханов, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Стало известно, что в настоящее время идёт разработка логотипа игр. Минниханов предложил объявить соответствующий конкурс и пригласить принять в нём участие представителей стран-участниц игр.

Для проведения игр будут задействованы 13 спортивных объектов Казани, в том числе семь площадок на территории академии. Церемонии открытия и закрытия игр планируется провести в «Баскет-холле». Прибывшие на соревнования спортсмены будут проживать в Деревне спортсменов (Деревне Универсиады).

Деловая программа игр включает спортивный форум «СНГ — территория спорта», заседание Совета министров спорта стран содружества, а также VI Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, игры стран СНГ пройдут в Казани 20−27 августа 2020 года. В программу соревнований включен 21 вид спорта, в том числе борьба на поясах и «корэш», каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы. Будет разыграно 230 комплектов наград.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 2,5 тыс. спортсменов в возрасте 14−23 лет и около 1 тыс. официальных лиц из 11 стран — России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины.