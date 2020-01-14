Нур-Султан, , 20:20 — REGNUM 14 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги представитель Казахстана клуб «Барыс» принял на своем льду «Салават Юлаев». Встреча состоялась при шести тысячах зрителях «Барыс Арены» в столице страны Нур-Султане и завершилась победой хозяев с перевесом в две шайбы — 5:3.

«Барыс» быстро заявил свои намерения на победу, открыв счет на 5-й минуте. Натурализованный Казахстаном 33-летний канадский нападающий «Барыса» Дастин Бойд исполнил точный бросок по ворота соперника от синей линии — 1:0. Вратарь «уфимцев» не успел среагировать на летящую в свои ворота шайбу. В начале 9-й минуты встречи гости организовали быструю контратаку, которая закончилась взятием ворот «Барыса» и равенством на табло. Владислав Картаев пробежался по флангу и, попытавшись перевести шайбу на «пятачок», рикошетом закатил шайбу в ворота Юхи Метсолы — 1:1. В скором времени «Барыс» вернул себе лидерские позиции. Снова отличился Дастин Бойд, замкнул передачу Павла Акользина на «пятаке» — 2:1.

Второй период «Барыс» начал аналогичным образом. На 7-й минуте Аркадий Шестаков потревожил вратаря соперника, нанеся точнейший бросок в ближний угол. Шайба зрелищно залетела под перекладину — 3:1. Сразу после пропущенного гола тренерский штаб «Салавата» поменял голкипера. Со льда ушел финн Юха Метсола, уступив свое место в рамках ворот Андрею Карееву. Тогда же «уфимцам» был приписан штраф за задержку игры и ближайшие две минуты коллектив должен был провести в численном меньшинстве. Однако, это не помешало им сократить свое отставание в счете. Носящий имя сподвижника Емельяна Пугачева бойкий «Салават Юлаев» сделал игру в численном неравенстве полезной благодаря уверенному проходу через всю площадку Александра Кудейкина. Экс-нападающий «СКА» молниеносно промчался через всю площадку и бросил шайбу мимо вратаря в сетку — 3:2.

В начале заключительного тайма «Салават» сравнял счет. На 3-й минуте отличился Вячеслав Солодухин, став на некоторое время настоящим героем. Но после третьей шайбы «Салавата» в розыгрыше этого матча игра затянулась. «Барыс» не стал отходить к своим воротам и поддаваться прессингу со стороны соперника, напротив, казахский клуб действовал очень активно. Труды «Барыса» были вознаграждены ближе к концу периода. На 16-й минуте тайма Аркадий Шестаков оформил на свой счет дубль, а еще через минуту итоговый счет встречи установил финский нападающий Акте Охтамаа — 5:3 в пользу хозяев. «Барыс» одержал четвертую кряду победу в очном противостоянии с «Салаватом» и первую в 2020 году.

На данный момент «Барыс» удерживает за собой третью строчку турнирной таблицы Восточной конференции, имея на своем счету 63 балла в 48 матчах. Там временем «Салават Юлаев» расположился на седьмой строчке, находясь в плотной конкуренции с «Куньлунем» и магнитогорским «Металлургом».