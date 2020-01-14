Набережные Челны, Татария, , 18:49 — REGNUM Чемпионат и Первенство Центрального и Северо-Западного Федеральных Округов по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) переносится из Карелии в Татарии. Об этом сообщает Федерация спортивного ориентирования России.

Основанием для переноса соревнований послужило письмо минспорта Карелии.

В тексте говорится, что Чемпионат, который должен был пройти в Петрозаводске с 23 по 27 января пройдет в Набережных Челнах «по причине практического отсутствия снежного покрова». Уточнятся, что минспорта Татарии подтвердил возможность проведения соревнований в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Татарии в Заинске с 8 по 12 января проходили соревнования в рамках III этапа Кубка России по лыжным гонкам. Были разыграны медали в индивидуальной гонке среди женщин и среди мужчин, а также в спринте свободным стилем, персьюте классическим стилем на 10 и 15 км.