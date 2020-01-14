Ярославль, , 17:14 — REGNUM Вратарь ярославского «Локомотива» Илья Коновалов внесен клубом в список травмированных хоккеистов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Данную информацию подтвердили в ХК «Локомотив». Повреждение голкипер получил 10 января на раскатке перед игрой «Локомотива» с новосибирской «Сибирью». Степень серьезности полученной травмы пока неизвестна, но, скорее всего, вратарь пропустит «Матч звезд» Континентальной хоккейной лиги, который пройдет в Москве 18−19 января. Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо Коновалова, за сборную дивизиона Тарасова на «Матче звезд» сыграет форвард ярославского «Локомотива» Стефан Да Коста. Кто заменит Коновалова на празднике хоккея, пока неизвестно. Что касается «Локомотива», то дуэт голкиперов на данный момент составили Александр Лазушин и серебряный призер молодежного чемпионата мира 2020 года Даниил Исаев. Ближайший матч в КХЛ ярославская команда сыграет 21 января.

Илья Коновалов Сайт ХК «Локомотив»

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