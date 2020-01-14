Барселона, Испания, , 15:46 — REGNUM Рейтинг европейских футбольных клубов с самыми высокими доходами возглавила «Барселона». Об этом 14 января сообщает компания Deloitte.

За сезон 2018/19 каталонский клуб заработал €840,8 млн, установив рекорд по этому показателю. До этого ни один европейский клуб не преодолевал отметку в €800 млн.

На второй строчке оказался мадридский «Реал» с доходом €757,3 млн. Третьим сезон стал «Манчестер Юнайтед», заработавший €711,5 млн.

Отмечается, что всего самые богатые клубы Европы заработали за прошлый сезон €9,3 млрд, что на 11% больше, чем в сезоне 2017/18 (€8,3 млрд).

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