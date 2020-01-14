Москва, , 15:38 — REGNUM Участниками разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) могут стать российские спортсмены, 14 января заявила представитель Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Бриллиантова, сообщает ТАСС.

По словам Бриллиантовой, спортсмены могут стать участниками судебного спора между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьих лиц, если подадут соответствующие заявления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОКР подаст в CAS уведомление о начале спора с WADA по вопросу о санкциях в отношении российских спортсменов.

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