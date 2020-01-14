Хабаровск, , 14:57 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

На четвёртой минуте матча счёт открыл нападающий «Амура» Игорь Руденков. Через девять минут форвард «Ак «Барса» Михаил Глухов восстановил равенство в счёте.

В начале третьего периода казанский клуб вышел вперёдблагодаря голу форварда Джастина Азеведу. Хоккеисты «Амура» смогли сравнять счёт благодаря голу защитника Михала Йордана.

Победитель определился в серии послематчевых буллитов. Решающий бросок исполнил нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 68 очков после 46 матчей. «Амур» идёт на 20-м месте, на его счету 43 очка после 47 игр.

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