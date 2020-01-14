Монреаль, Канада, , 16:09 — REGNUM Спортсмены из Южной Кореи завоевали несколько медалей на чемпионате четырёх континентов по шорт-треку, прошедшем в канадском Монреале с 11 по 12 января. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, 12 января южнокорейская спортсменка Чхве Мин Чжон завоевала золото на дистанциях 1000 м, в суперфинале на 3000 м и эстафете на 3000 м.

11 января девушка также завоевала золото на дистанции 1500 м и 500 м. В копилке спортсменки оказалось пять медалей.

Отмечается, что в суперфинале на 3000 м кореянки Ким А Ран и Со Хви Мин заняли второе и третье место.

Среди шорт-трекистов Южной Кореи на турнире отличился Хван Дэ Хён. Он выиграл три основных дистанции: на 500 м, на 1000 м и на 1500 м. Другой спортсмен Пак Джи Вон одержал победу в суперфинале на 3000 м, а Ким Да Гён — пришёл вторым. В эстафете на 5000 метров южнокорейская четверка также одержала победу, финишировав на 6.58,666.