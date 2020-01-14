Миннеаполис, США, , 14:48 — REGNUM «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Миннесотой Тимбервулвз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 117:104.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шай Жильжо-Александер, оформивший трипл-дабл из 20 очков, 20 подборов и 10 результативных передач. В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал центровой Наз Рид, набравший 20 очков.

«Оклахома» в настоящее время идёт на 13-м месте в турнирной таблице НБА. «Миннесота» занимает 20-е место.

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