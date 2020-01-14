Индианаполис, США, , 14:38 — REGNUM «Индиана Пэйсерс» одержала победу над «Филадельфией Сиксерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 101:95.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Филадельфии» Бен Симмондс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 14 подборов. В составе «Индианы» наибольшую результативность показали форварды Ти Джей Уоррен и Малколм Брогдон, набравшие по 21 очку.

«Индиана» в настоящее время идёт на 10-м месте в турнирной таблице НБА. «Филадельфия» занимает 12-е место.

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