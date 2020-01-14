Лос-Анджелес, США, , 14:29 — REGNUM «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 128:99.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс, набравший 31 очко. В составе «Кливленда» наибольшую результативность показал форвард Кевин Лав, на счету которого дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов.

«Лос-Анджелес» в настоящее время идёт на втором месте в турнирной таблице НБА. «Кливленд» занимает 27-е место.

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