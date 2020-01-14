Пермь, , 14:16 — REGNUM В Перми на базе УДС «Молот» состоится матч мужских баскетбольных команд России и Северной Македонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2021. Встреча пройдет 23 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Билеты на игру уже поступили в продажу. Их стоимость начинается от 300 рублей.

Стоит отметить, в отборе на Кубок мира-2019 мужская сборная России по баскетболу дважды принимала соперников в столице Пермского края и дважды побеждала, включая поединок за попадание на чемпионат против сборной Финляндии.

Как сообщает Российская федерация баскетбола, за три дня до матча в Перми российская сборная начнет отбор ЧЕ-2021 гостевой встречей со сборной Италии. Завершится квалификация в феврале 2021 года.