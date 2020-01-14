Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 января сообщается на сайте лиги.

Панарин отметился пятью набранными очками в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:2). Он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

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Второй звездой признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который оформил дубль в игре с «Каролиной Харрикейнз» (2:0). Всего на его счету 686 шайб за карьеру в НХЛ. По этому показателю он опередил финского хоккеиста Теему Селянне.

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Замкнул тройку вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, который сыграл на ноль в матче с «Калгари Флэймз» (2:0), отразив 31 бросок по соим воротам.