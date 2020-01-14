Сеул, , 13:47 — REGNUM Южная Корея примет зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года. Об этом сообщает Media Life со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма страны.

По их словам, соответствующее решение было принято на 135-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне, Швейцария.

За проведение юношеских ОИ в Южной Корее проголосовали 79 из 82 делегатов. На проведение игр также претендовали Болгария, Румыния, Испания, Аргентина, Китай и Россия.

Известно, что юношеские Олимпийские игры пройдут в провинции Канвондо с 19 января по 2 февраля. В них примут участие около 2 600 спортсменов из 70 стран мира.

Отмечается, что Южная Корея стала первой страной Азии, получившей право на проведение юношеских ОИ.

Напомним, Южная Корея примет четвертые по счету зимние юношеские Игры (первые прошли в 2012 году — в Инсбруке (Австрия), вторые в 2016 году — в Лиллехаммере (Норвегия), третьи стартовали 9 января в Лозанне (Швейцария).