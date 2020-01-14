Хобарт, Австралия, , 13:41 — REGNUM Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла представительнице Туниса Онс Жабер в матче второго круга турнира в Хобарте (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 20 минут, завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Блинкова ни разу не подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и уступила в семи геймах на своей подаче.

Во втором круге турнира Жабер сыграет с испанской теннисисткой Гарбинье Мугурусой.

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