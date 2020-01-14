Аделаида, Австралия, , 13:10 — REGNUM Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла представительнице Греции Марии Саккари в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 1 час 27 минут, завершилась со счётом 5:7, 2:6.

Дьяченко ни разу не подала навылет, допустив три двойных ошибки, и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и 4 из 14 брейков.

Во втором круге турнира Саккари сыграет с хорватской теннисисткой Донной Векич.

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