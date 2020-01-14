Аделаида, Австралия, , 13:02 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла представительнице Австралии Эшли Барти в матче второго круга турнира в Аделаиде (Австралия). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 8 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 4 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 11 эйсов, шесть ошибок на подаче и 5 из 7 брейков.

Во втором круге турнира Барти сыграет с победительницей матча между австралийской теннисисткой Ариной Родионовой и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.

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