Петрозаводск, , 12:50 — REGNUM Накануне, 13 января, на 71-м году жизни скончался заслуженный тренер РФ по биатлону Сергей Богданов, сообщили в пресс-службе Федерации лыжных гонок Карелии.

В федерации напомнили, что среди учеников Богаднова — президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, чемпион мира Петр Милорадов, чемпион Европы и мира по летнему биатлону Иван Богданов, а также победитель этапа Кубка мира Олег Завьялов, член сборной ДОСААФ СССР Валентина Шкурбало, чемпион России в командной гонке Алексей Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Москве на 87-м году жизни скончался известный в прошлом футболист московского футбольного клуба «Спартак» и сборной СССР, а также тренер, заслуженный мастер спорта Анатолий Крутиков.

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