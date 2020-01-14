Сент-Луис, США, , 12:45 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Сент-Луиса» российский нападающий Иван Барбашёв отметился голом. Также шайбы забросили Александр Стин, Тайлер Бозак и Джейден Шварц.

В составе «Анахайма» единственным забитым голом отметился форвард Макс Комтуа.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 67 очков после 47 матчей. «Анахайм» идёт на 30-м месте с 39 очками после 46 игр.

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