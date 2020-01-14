Ростов-на-Дону, , 12:45 — REGNUM Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц развеял слухи об уходе главного тренера команды Валерия Карпина.

«Валерий Карпин — главный тренер «Ростова» надолго. Об остальном мы объявим позже», — сказал Арутунянц в интервью сайту «Матч ТВ».

ИА REGNUM отмечает, что в настоящее время под руководством Карпина футболисты «Ростова» готовятся ко второй части российского чемпионата. Первый зимний сбор проходит в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, Валерий Карпин возглавил тренерский штаб «Ростова» в декабре 2017 года. Контракт со специалистом рассчитан на 2,5 года.