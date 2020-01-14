Оттава, , 12:15 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе «Рейнджерс» российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами, после которых отличились ЙесперФаст, Крис Крайдер и Адам Фокс. Ещё один гол на счету Джейкоба Троубы.

В составе «Айлендерс» заброшенными шайбами отметились нападающие Джордан Эберле и Брок Нельсон.

На сегодняшний день «Рейнджерс» занимают 21-е место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 48 очков после 45 матчей. «Айлендерс» идут на пятом месте с 58 очками после 44 игр.