Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM Гандболистки «Ростов-Дона» не лучшим образом начали матч с ижевским «Университетом». Об этом заявил главный тренер команды Амброс Мартин после победы на соперником, передаёт ИА REGNUM.

«У нас было не лучшее начало матча с определенными проблемами в защите. Но затем мы улучшили ситуацию в обороне. Я брал тайм-аут не для того, чтобы что-то исправить, а чтобы просто «разбудить» и подбодрить игроков», — сказал наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов-Дон» на домашней площадке разгромил ижевский «Университет» со счётом 42:16. Ростовчанки в настоящее время лидируют в турнирной таблице Суперлиги Париматч, опережая ближайших соперниц из тольяттинской «Лады» на шесть очков.

Читайте ранее в этом сюжете: ГК «Ростов-Дон» разгромил ижевский «Университет»