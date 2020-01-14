Вашингтон, , 09:59 — REGNUM 14 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги столичный «Вашингтон Кэпиталз» принял на своём льду «Каролину Харрикейнз» из городка Роли в Северной Каролине. Встреча состоялась при 18 тысячах зрителей «Кэпитал Уан Арены» и завершилась с «сухим» местом в пользу хозяев льда — 2:0.

Обе шайбы «Вашингтона» забросил их капитан, российский нападающий Александр Овечкин. В первом периоде воспитанник московского «Динамо» дважды поразил ворота «Харрикейнз», установив несгибаемое преимущество «Кэпс». На 12-й минуте россиянин замкнул передачу Тома Уилсона на «пятаке» — 1:0, шайба пролетела между ног вратарю. Шайба стала 27-й в сезоне и 685-й в карьере игрока, что помогло ему занять единоличное 11-е место в рейтинге лучших снайперов лиги за всю историю, обогнав по этому показателю финна Теэму Селянне.

На 18-й минуте матча Овечкин оформил дубль, исполнив свой классический бросок из левого круга вбрасывания, который в его честь называют «офисом Овечкина». Нападающий в своей манере исполнил мощнейший неберущийся для вратаря бросок — 2:0.

«Вашингтон Кэпиталз» лидирует в рамках турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своём активе 67 очков за 47 матчей.