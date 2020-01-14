Берн, , 09:49 — REGNUM Фигуристка из Южной Кореи завоевала золото на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, по итогам двух программ в женском одиночном катании фигуристка Ю Ен получила 214 балла.

Серебро и бронза достались российским спортсменкам Ксении Синицыной (200,3 балла) и Анне Фроловой (187,62 балла).

Отмечается, что это первая золотая медаль фигуристов Южной Кореи после юношеских Олимпийских игр в Инсбруке в 2012 году.

Известно, что в феврале текущего года Ю Ен примет участие в Чемпионате четырёх континентов, которые пройдут в Сеуле, а в марте в Чемпионате мира в Канаде.