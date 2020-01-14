Нью-Йорк, США, , 09:42 — REGNUM 12 января: Ковальчук сравнялся с Буре по голам в НХЛ. Теперь он в четверке лучших!

Новоиспеченный российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук решил брать новую команду совсем не крупными числами в зарплатной графе контракта, а своей результативностью.

Некогда лучший снайпер НХЛ пришел в «Монреаль» свободным агентом — его как будто подобрали с улицы. После провального выступления в «Кингз», которое во многом было определено еще в самом начале, когда игрок откровенно пожадничал, сорвав с клуба шесть миллион долларов годового оклада, все без исключения ожидали от Ковальчука возвращения на родину. Тут хорошо платят, а команду найти не составит труда даже самому малоизвестному игроку НХЛ, что уж говорить о Ковальчуке. За одним его именнем еще до расторжения контракта выстроилась целая очередь из клубов КХЛ. Но игрок пошел иным путем. Несмотря на неудовлетворительное начало сезона, смазанное долгим отсутствием игровой практики в конце полугодия, к экс-игроку «СКА» проявили интерес сразу несколько клубов, среди которых были «Питтсбург», «Калгари» и один из сильнейших в лиге на данный момент «Бостон». Однако, официальных предложений ни от одного из перечисленных клубов не поступило, так и оставив их интерес в качестве слухов. Это сыграло на руку «Монреаль Канадиенс», который под самый Новый год, возможно, в качестве неожиданно подарка, предложил Ковальчуку контракт. Соглашение краткосрочное, поэтому бессмысленно было ожидать от него условий, как в «Лос-Анджелесе». Двусторонний характер однолетнего соглашения и, соответственно, 700 тысяч в НХЛ и 70 тысяч в АХЛ — все условия, под которыми расписался россиянин.

С этого момента мы наблюдаем абсолютно другого Ковальчука, нежели чем в «Кингз». За 4 игры в свитере канадского клуба ранее выгнанный из «Кингз» нападающий набрал 4 (1+3) результативных балла и уже своими силами успел принести «Канадиенс» победу.

12 января «Монреаль» противостоял «Оттаве», и интрига держалась до самого конца. Встреча проходила на домашнем стадионе «сенаторов» «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей в напряженном овертайме со счетом — 2:1.

Илья Ковальчук сыграл определяющую роль во встрече и не только, забросив победную шайбу «Канадиенс». Россиянин зрелищно переиграл вратаря, обманным движением заставив думать его, что совершит передачу, но сам решил бросить в дальний верхний угол и не прогадал. Вероятно, что первая шайба Ильи Ковальчука за «хабов» спасла не только сам клуб от поражения, но и сохранила должность их главному тренеру Клоду Жюльену. «Монреаль» находился в ужасной ситуации, проиграв в предверии матча в Оттаве восемь встреч к ряду, что поставила вопрос об увольнении Жюльена, но на помощь вовремя пришла русская рука. Ковальчук приходил в команду в надежде найти с ней дорогу до Кубка Стэнли, а получается то, что игроку самому придется ее прокладывать.

Отметим, что Илья Ковальчук догнал Павла Буре в списке лучших снайперов НХЛ с российским паспортом. На счету игроков по 437 шайб за карьеру, и теперь они оба делят четвертую строчку среди россиян по этому показателю. Рекордсменом среди россиян является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 684 гола. На второй строчке расположился Сергей Федоров — 483. Тройку замкнул Александр Могильный с 473 шайбами за карьеру.

10 января: Панарин установил новый рекорд «Рейнджерс», превзойдя результат Гретцки.

Воспитанник челябинского хоккея, уроженец села Коркино, Артемий Панарин никак не прекратит радовать российских болельщиков новыми удивительными рекордами. На этот раз нападающий замахнулся на, казалось бы, вечный рекорд Гретцки и взорвал лигу.

В этом столетии «Нью-Йорк Рейнджерс» не славится результативными игроками, поэтому рекорд Гретцки по результативности 23-летней давности уверенно держался до последних дней. В своем первом сезоне 1996−1997 годов за «рейнджеров» Уэйн Гретцки отмечался сверхрезультативностью, оправдывая все ожидания руководства насчет его трансфера из «Сент-Луиса», и за отрезок в 43 матча набрал 59 очков, забросив 16 шайб и сделав 43 голевые передачи.

В этом году Артемий пошел по стопам великого канадца и также в своем первом сезоне радовал болельщиков «Рейнджерс» красивым хоккеем. Но за аналогичный отрезок набрал на два очка больше — 61 (24+37) очко в 43 матчах.

Нападающий набрал 3 (1+2) очка в матче против «Нью-Джерси Девилз», проведя на льду 18 минут и 39 секунд, дополнив успех положительным показателем полезности «+1». Россиянин является лучшим бомбардиром команды, опережая ближайшего преследователя Райана Строума на 21 очко.

8 января: Шестеркин одержал победу в своем первом матче за «Рейнджерс».

Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака» Игорь Шестеркин 8 января дебютировал за основную команду «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее вратарь находился в расположении фарм-клуб «рейнджеров» «Хартфорд Вулф Пэк», за который провел 22 матча и был одним из лучших голкиперов АХЛ, заслужим свой вызов в лигу уровнем выше.

«Нью-Йорк» дал шанс россиянину проявить себя в матче против «Колорадо Эвеланш». Матч прошел на домашней арене «Рейнджерс» «Мэдисон Сквер Гарден», что помогло молодому голкиперу справится с напряжением, получив успокоительную поддержку со стороны приветствующих россиянина трибун «Нью-Йорка».

Встреча завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 5:3 в пользу «Рейнджерс». Дебютировавший в лиге Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков по свои воротам и стал пятым голкипером в истории нью-йоркского клуба, добывшим победу в своем первом матче за клуб.

Напомним, что игрок был выбран «Рейнджерс» еще на драфте 2014 года под общим 118-м номером в четвертом раунде. Однако, сразу присоединиться в команде вратарю суждено не было. Игорь в то время выступал за «Спартак», а затем на пять сезонов задержался в Петербурге, защитив цвета местного «СКА».