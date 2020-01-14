Монреаль, Канада, , 09:41 — REGNUM 14 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» приняли на своей вместительной арене «Калгари Флеймз». Встреча прошла при 20 тысячах зрителей на стадионе «Белл Центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом — 2:0.

«Канадиенс» потребовалось всего две шайбы, чтобы начать новую победную серию. «Монреаль» одержал вторую победу подряд. Напомним, что ранее команда уступила восемь матчей к ряду, но злосчастную серию в матче против «Оттавы» прекратил Илья Ковальчук, забросив победную шайбу в овертайме.

Счёт встречи был открыт на 14-й минуте встречи Джорданом Уэлом. 27-летний американец штурмовал ворота соперника с помощью результативной передачи защитника Джеффа Питри — 1:0. Итоговый результат на табло был установлен в рамках заключительного периода нападающим Райаном Полингом. 21-летний забросил свою первую шайбу в этом сезоне, приняв участие в 30 матчах чемпионата.

На данный момент «Монреаль Канадиенс» занимает 13-ю позицию на Востоке, насчитывав 47 результативных баллов в активе за 47 матчей чемпионата.