Новосибирск, , 05:37 — REGNUM В Новосибирске строят коллектор в зоне нового ледового дворца спорта (ЛДС), который должен быть готов к началу Молодёжного чемпионата мира по хоккею-2023. К настоящему времени проложено 400 метров железобетонных труб улучшенного образца, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Коллектор поверхностного водоотвода — важный объект не только для нового ЛДС, но и для всего микрорайона: он будет собирать воду с территории спортивного комплекса и площадей Карла Маркса, Лыщинского, — отметил мэр города Анатолий Локоть во время выезда на один из ключевых объектов инфраструктуры многофункциональной ледовой арены (МФЛА). — Для очистки воды планируется строительство системы очистных сооружений. Это будет способствовать улучшению экологической ситуации».

Локоть подчеркнул, что трубы коллектора отличаются от тех, которые применялись в советское время — они пропитаны специальным раствором, а изнутри покрыты пластиком с температурой плавления выше 100 градусов.

Общая протяжённость коллектора ливневой канализации — 1894,5 м. Участок в 220 метров выполнят методом микротоннелирования: под дамбой сделают прокол для прокладки железобетонных труб. В феврале начнётся строительство комплекса очистных сооружений коллектора. Работы рассчитаны на два года.

Стоимость комплекса — 1,4 млрд рублей. Финансирование осуществляется за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ледовую арену в Новосибирске строят в рамках подготовки к Молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Мэр Новосибирска ранее заявлял, что город продолжит подготовку к чемпионату, несмотря на решение Всемирного антидопингового агентства. Позже президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции 19 декабря отметил, что запланированные в российских регионах спортивные мероприятия состоятся.

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