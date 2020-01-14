Якутск, , 03:06 — REGNUM В США культивируется якутский национальный вид спорта — мас-реслинг.

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Старший тренер сборной США по мас-рестлингу Чад Кларк обучает желающих популярному в Якутии виду спорта. Так, один из последних мастер-классов он провёл для атлетов спортзала Mayhem Fitness в Ричмонде, передает телеканал «Якутия 24».

В планах спортсмена — семинары в Балтиморе, штат Мэриленд.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на выставка «Улица Дальнего Востока» в Приморье прошли состязания по мас-реслингу с участием спортсменов из Америки и Азии.