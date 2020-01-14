Барселона, Испания, , 02:51 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Барселона» решил уволить главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что договор с тренером прекращен по обоюдному соглашению сторон. Клуб поблагодарил Вальверде за профессиональную работу. Новым наставником «Барселоны» стал Кике Сетьен, с которым команда планирует работать до 30 июня 2022 года.

Напомним, Эрнесто Вальверде был назначен главным тренером ФК «Барселона» в мае 2017 года. С ним клуб два раза выигрывал чемпионат Испании.

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