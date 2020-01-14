Ростов-на-Дону, , 00:17 — REGNUM Серебряный призёр Олимпиады-2012 — ростовчанка Лариса Коробейникова— в составе сборной России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командном турнире на этапе Кубка мира. Соревнования прошли в польском Катовице, сообщили ИА REGNUM в министерстве по физической кульутре и спорту Ростовской области.

«Это не первое серьёзное достижение донской спортсменки. К примеру, в 2019 году в составе национальной сборной Лариса Коробейникова стала чемпионкой мира», — напомнил глава ведомства Самвел Аракелян.

ИА REGNUM отмечает, что за сборную России ростовчанка выступает с 2009 года.