Нью-Йорк, США, , 23:26 — REGNUM Согласно информации, размещённой на официальном портале Национальной хоккейной лиги, была определена тройка лучших игроков прошедшей игровой недели.

Тройку лучших открыл вратарь «Калгари Флэймз» Кем Тэлбот. Вместе с канадским голкипером клуб одержал три победы. Экс-игрок «Ойлерз» в среднем пропустил 1,67 шайбы и отразил 95,3% бросков за игру.

На второе место был определён защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанджело. За три матча чемпионата он отметился 7 (3+4) очками по системе «гол+пас».

Первой звездой признан российский голкипера «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. За прошедшую неделю он добавил в свой актив три победы, две из которых стали для игрока «сухими». В статистическом плане вратарь также был хорош, в среднем пропустив 0,67 шайбы и отразив 97,2% бросков за матч.