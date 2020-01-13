Киев, , 19:35 — REGNUM Украинские СМИ вечером 13 января сообщают подробности массовой драки между борцами Украины и Грузии, которая случилась на международном турнире в Турции.

Согласно информации прессы, драка началась в полуфинальной встрече весовой категории до 79 кг, в котором украинец Хасан Закариев сражался с грузином Зурабом Эрбоцанашвили.

Издание «Левый берег» отмечает, что именно украинский борец стал зачинщиком массовой драки.

По предварительным данным, оба спортсмена были дисквалифицированы. Будут ли применены более серьезные санкции — пока неясно.

В декабре Закариев стал победителем Кубка Украины, в финале одолев представителя Киевской области Рустама Расуева. Формально на Украине Закариев представляет Одесскую область.