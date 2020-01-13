Москва, , 17:06 — REGNUM Киберспортивная организация forZe выпустила документальный фильм об истории соревнований по игре Rainbow Six: Siege в СНГ. Ролик вышел на YouTube-канале клуба 12 января.

В фильме популярные игроки, комментаторы, тренеры и судьи рассказывают о судьбе соревновательного Rainbow Six: Siege. На момент написания новости у ролика почти две тысячи просмотров и множество положительных комментариев.

Напомним, Rainbow Six Siege — это тактический соревновательный шутер от компании Ubisoft. Релиз игры состоялся в 2015 году.

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