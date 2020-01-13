Хабаровск, , 17:02 — REGNUM 13 января в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги хабаровский «Амур» принял на своем льду гостей из Подмосковья, временно балашихинский «Авангард». Встреча прошла при пяти тысячах зрителей «Платинум Арены» и завершилась победой гостей в результате серии послематчевых буллитов — 2:1.

Хабаровский «Амур» снова проявил себя с лучшей стороны в противостоянии с одним из лидеров Восточной конференции. Стойкий характер и активный атакующий хоккей «тигров» помог им сдержать соперника в первой 20-минутке, не дав им первыми открыть счет. А во втором периоде хабаровский коллектив и того оказался сильнее своего известного соперника, переиграв по броскам и в счете. На 6-й минуте периода 24-летний нападающий «Амура» Игорь Руденков открыл счет с помощью результативной передачи Дениса Голубева — 1:0. Воспитанник нижегородского хоккея записал на свой счет 9-ю шайбу в сезоне.

В начале третьего периода «Авангард» сравнял счет. На 9-й минуте тайма новичок «ястребов» Валентин Пьянов забросил шайбу в ворота своей бывшей команды, за которую он отыграл 58 матчей в прошлом сезоне. 28-летний нападающий замкнул передачу Роба Клинкхаммера.

Игра перешла в дополнительные пять минут овертайма, которые также закончились ничьей и перевели матч в его заключительную, согласно правилам, стадию — серию буллитов. «Авангард» оказался чуть удачливее своего соперника в реализации штрафных бросков, воплотив три попытки против двух у соперника.

На данный момент «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке, имея в своем активе 64 очка. Подопечные канадца Боба Хартли уступают первому месту, которое удерживает за собой казанский «Ак Барс», всего 2 результативных балла.