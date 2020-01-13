Ирвайн, США, , 16:08 — REGNUM Компания Blizzard Entertainment планирует удвоить количество киберспортивных турниров Masters Tour по игре Hearthstone. Об этом 12 января сообщил портал PCGamesN.

Сообщается также, что призовой фонд каждого турнира увеличится. Минимальная сумма составит $250 тыс., а позже она будет увеличиваться при помощи краудфандинговых инициатив и рекламных акций.

Напомним, Hearthstone — это многопользовательская карточная коллекционная игра от компании Blizzard Entertainment. Картами в ней являются персонажи фэнтезийной вселенной Warcraft.

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