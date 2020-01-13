Москва, , 16:06 — REGNUM Лучшим голкипером недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) признан вратарь московского «Спартака» Юлиус Гудачек. Об этом 13 января сообщается на сайте КХЛ.

Гудачек сыграл в трех матчах, в которых команда одержала две победы и один раз проиграла в серии буллитов. Вратарь отразил 97,74% бросков при коэффициенте надежности 0,96, что стало лучшим результатом недели.

Лучшим защитником признан Сами Лепистё из финского «Йокерита», одержавший три победы в четырех матчах и набравший пять очков (2+3). Он стал самым результативным защитником недели.

Лучшим форвардом признан Никлас Енсен из «Йокерита», набравший восемь очков (5+3) в четырех встречах и ставший лучшим по этому показателю.

Лучшим новичком недели стал Артём Аносов из минского «Динамо», который отметился голевыми передачами в двух матчах. Для 20-летнего хоккеиста эти очки стали первыми в КХЛ.