Москва, , 15:29 — REGNUM Три российских теннисиста вошли в список первых топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга 13 января опубликована насайте организации.

Даниил Медведев поднялся с пятой на четвёртую строчку, Карен Хачанов занимает 16-е место, а Андрей Рублёв после победы на турнире в Дохе (Катар) поднялся на пять мест и стал 18-м.

Таким образом, впервые за 15 лет сразу трое российских теннисистов вошли в первую двадцатку мирового рейтинга. В предыдущий раз такое было с 21 по 28 марта 2005 года, когда Марат Сафин был четвёртым, Николай Давыденко — 15-м, а Михаил Южный — 19-м.

Рейтинг ATP от 13 января:

Рафаэль Надаль (Испания) — 10 235. Новак Джокович (Сербия) — 9720. Роджер Федерер (Швейцария) — 6590. Даниил Медведев (Россия) — 5960. Доминик Тим (Австрия) — 5890. Стефанос Циципас (Греция) — 5375. Александр Зверев (Германия) — 3345. Маттео Берреттини (Италия) — 2870. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2640. Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

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