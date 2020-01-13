Москва, 13 января 2020, 15:29 — REGNUM Три российских теннисиста вошли в список первых топ-20 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга 13 января опубликована насайте организации.

Даниил Медведев поднялся с пятой на четвёртую строчку, Карен Хачанов занимает 16-е место, а Андрей Рублёв после победы на турнире в Дохе (Катар) поднялся на пять мест и стал 18-м.

Таким образом, впервые за 15 лет сразу трое российских теннисистов вошли в первую двадцатку мирового рейтинга. В предыдущий раз такое было с 21 по 28 марта 2005 года, когда Марат Сафин был четвёртым, Николай Давыденко — 15-м, а Михаил Южный — 19-м.

Рейтинг ATP от 13 января:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10 235.
  2. Новак Джокович (Сербия) — 9720.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) — 6590.
  4. Даниил Медведев (Россия) — 5960.
  5. Доминик Тим (Австрия) — 5890.
  6. Стефанос Циципас (Греция) — 5375.
  7. Александр Зверев (Германия) — 3345.
  8. Маттео Берреттини (Италия) — 2870.
  9. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2640.
  10. Гаэль Монфис (Франция) — 2565.

Читайте также: Александрова поднялась на 26-е место в рейтинге WTA