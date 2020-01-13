Кладно, , 15:03 — REGNUM Нападающий чешского хоккейного клуба «Кладно» Яромир Ягр набрал четыре очка в матче со «Спартой». Встреча завершилась со счётом 8:4 в пользу «Кладно».

47-летний Ягр сделал дубль и отдал две результативные передачи, проведя на площадке почти 14 минут и сделав пять бросков по воротам.

Всего в текущем сезоне чемпионата Чехии Ягр сыграл в 22 матчах, в которых набрал 19 (10+9) очков. Отемтим, что он является и владельцем «Кладно».

Напомним, Ягр является одним из лучших игроков в Национальной хоккейной лиге. На его счету 1733 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых он забросил 766 шайб и отдал 1155 результативных передач при показателе полезности «+322».

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ягр выступал за омский «Авангард» в течение трёх сезонов.

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