Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Нападающий «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 13 января сообщается на сайте лиги.

Юбердо забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (8:4).Он стал самым результативным игроком в истории клуба.

Второй звездой признан вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусо Сарос, который сыграл на ноль в матче с «Виннипег Джетс» (1:0), отразив все 28 бросков по сворим воротам.

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Замкнул тройку голкипер «Нью-Джерси Дэвилз» Луи Доминге, отразивший 26 бросков в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

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