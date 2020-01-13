Махачкала, , 14:49 — REGNUM Сборная Польши по вольной борьбе приехала на учебно-тренировочные сборы в Дагестан. В махачкалинской спортшколе имени Гамида Гамидова спортсмены готовятся к открытому Кубку своей страны, который стартует в конце января в Варшаве, передает телеканал РГВК «Дагестан».

Гости республики прибыли совершенствовать физические кондиции и выносливость, а также набраться опыта в спаррингах с дагестанскими борцами. В составе команды восемь атлетов, в числе которых призеры крупных международных соревнований. Еще четверо ведущих борцов-вольников страны не смогли приехать из-за травм.

Сообщается, что один из лидеров сборной Польши, серебряный призер чемпионата Европы 2019 года Збигнев Барановский — частый гость в Дагестане. Именно здесь борец оттачивает свое мастерство и готовится к ответственным стартам.

По завершении учебно-тренировочных сборов в школе Гамидова польская команда проведет последний этап подготовки к Кубку Польши в спортшколе имени Адама Сайтиева в дагестанском городе Хасавюрте.