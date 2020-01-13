Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком отправились на первые зимние сборы с «Зенитом». Об этом 13 января сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что на сбор поехали 27 футболистов, включая Кокорина, который не сыграл в текущем сезоне ни одного матча из-за пребывания в колонии, и Малкома, пропустивший большую часть сезона из-за травмы.

Отметим, что на сборы с командой не поехал полузащитник Матиас Краневиттер, который в зимнее трансферное окно может перейти в клуб из США.

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