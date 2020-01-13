Бишкек, , 14:17 — REGNUM Спортсмены из Киргизии смогли занять три призовых места на международном турнире по спортивной борьбе «Yasar Dogu 2020», проходившем в Стамбуле, передает «24.kg» сегодня, 13 января.

Киргизстанки Айсулуу Тыныбекова, выступавшая в весовой категории до 62 килограммов, а также Назира Марсбек кызы — в весе до 59 килограммов, завоевали золотые медали.

Еще одна участница международного чемпионата из Киргизии Айпери Медет кызы заполучила бронзовую медаль в весовой категории до 76 килограммов.