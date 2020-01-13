Барселона, Испания, , 14:13 — REGNUM Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес не будет главным тренером каталонского клуба в ближайшее время. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, Хави отказался возглавить сине-гранатовых из-за того, что хочет построить свой проект с нуля в катарском клубе «Аль-Садд», главным тренером которого он является.

Отмечается, что Хави хочет провести с командой полноценную предсезонную подготовку. Кроме того, его смутил тот факт, что «Барселона» потребовала от него ответа в максимально сжатые сроки.